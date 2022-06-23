Стало известно о продвижении российской армии в Луганской области

Главное: Россия продвигается в Луганской области. Взяты под контроль населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка.

Детали: Российская армия совершила продвижение в Луганской области. Были взяты под контроль населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка.

Об этом информировал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Чиновник отметил, что ВСУ продолжают сдерживать силы россиян в Северодонецке и Сиротино, а также отбивают атаки от Золотого и Волчеяровки.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 34 430 солдат.