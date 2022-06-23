Искать мины в Киевской области поможет… «робот-собака»

Главное: В Киевской области продолжается разминирование. В этом поможет робот-собака Boston Dynamics.

Детали: Американская робот-собака Boston Dynamics займется разминированием в Киевской области. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Отмечается, что военные США предоставят нашей стране один экземпляр данной техники.

Как сообщается, предприятие по разминированию HALO Trust, имеющее несколько контрактов с правительством США на работу в Украине, будет использовать робота-собаку Spot для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов в ранее захваченных Россией районах Киевской области.

Информируется, что во время тестов в 2021-м году робот прекрасно отработал миссию с небольшими боеприпасами, сродни тем, которые были замечены по всей Украине.

Отмечается, что Spot может помочь перетаскивать в ямы неразорвавшиеся боеприпасы, такие как кассетные бомбы.

Резюмируется, что это позволит безопасно взрывать их вдали от гражданских лиц партиями от пятидесяти до ста снарядов, не подвергая опасности десяток команд HALO, дислоцированных в Буче и Броварах.

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