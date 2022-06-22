Беларусь размещает на границе с Украиной... деревянные танки

Главное: В приграничных с Украиной районах Беларусь размещает деревянные танки. Так они проводят мероприятия для демонстрации своего присутствия.

Детали: Беларусь расположила рядом с границами с Украиной деревянные танки. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга.

«С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков», — заявил Мотузяник.

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