Число жертв мощного землетрясения в Афганистане выросло почти до тысячи

Главное: В результате мощного землетрясения в Афганистане погибли более 900 человек. В министерстве внутренних дел страны сообщают, что данные не окончательные, так как некоторые села расположены в отдаленных горных районах, и для получения информации из них нужно время.

Детали: Количество погибших в результате мощного землетрясения на востоке Афганистана, произошедшего сегодня, 22 июня, возросло до 920. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Сейчас мы располагаем информацией о том, что по меньшей мере 920 человек погибли и 600 пострадали», — заявил заместитель министра по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Маулави Шарафудин Муслим.

По словам представителя министерства внутренних дел Салахуддина Аюби, данные не окончательны, так как некоторые села расположены в отдаленных горных районах, и для получения информации из них нужно время.

В тему: Сильнейшее землетрясение произошло в Афганистане. Подземные толчки магнитудой 6,1 балла фиксировались в провинциях Пактика и Хост.