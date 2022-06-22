Депутат ВР объяснил, почему запрет общин УПЦ не имеет юридической силы

Главное: Запреты и ограничения, налагаемые на деятельность и общины Запреты и ограничения, налагаемые на деятельность и общины УПЦ органами местного самоуправления, юридически ничтожны и идут вразрез с положениями Конституции Украины.

Главное: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на boryspil-eparchy.org, об этом сказал глава Киевской областной организации партии «Слуга народа», замглавы фракции «Слуга народа» в ВР Андрей Мотовиловец в своем обращении к верующим Бориспольской епархии.

Андрей Мотовиловец подверг критике решения местных властей о запрете или ограничении деятельности общин УПЦ

Он подчеркнул, что статья 35 Конституции Украины, гарантирующая гражданам право на свободу мировоззрения и вероисповедания, не включена в список конституционных прав и свобод, ограничение которых допускает Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине».

«Никакой закон или нормативно-правовой акт Украины не наделяет органы местного самоуправления правом запрещать или вмешиваться в деятельность религиозных организаций, даже в условиях военного положения. А требование должностных лиц органов местного самоуправления является вмешательством во внутренние дела религиозной общины. Это противоречит как Европейской Конвенции по правам человека, так и Конституции Украины, поскольку „Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства“ (ст. 35 Конституции Украины)», — напомнил политик.

«Решение органа местного самоуправления о запрете деятельности религиозных общин УПЦ не имеет юридической силы, более того, его можно считать противоречащим Конституции Украины и препятствующим реализации законных прав и интересов граждан нашего государства», — подытожил глава Киевского областного отделения партии «Слуга народа» свой ответ на решения Бориспольского горсовета о приостановке деятельности УПЦ