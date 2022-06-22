УПЦ помогает украинским защитникам, переселенцам и нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

На Буковине стараниями прихожан храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Веренчанка Заставнивского благочиния был приобретен автомобиль для нужд воинов-односельчан, которые защищают Украину на передовой.

Значительную часть в сбор средств вложил выходец из села Веренчанка благочинный Соломенского района Киева протоиерей Ярослав Шовкеник. Также активное участие в поиске средств для покупки автомобиля принял глава Веренчанской ОТГ Владимир Бойчук.

Кроме того, многие семьи откликнулись и принесли гуманитарную помощь (продукты питания, разные нужные вещи, дизельное топливо на дорогу) воинам ВСУ.

Освящение автомобиля совершил настоятель прихода протоиерей Сергей Шандро.

С благословения митрополита Полесского и Сарненского Анатолия настоятель Георгиевского храма села Дубовка Варашского района протоиерей Владимир Таборовец посетил раненых воинов ВСУ, уроженцев сел Дубовка и Каноничи.

Священник передал раненым Защитникам от жителей-односельчан подарки и пожелал им скорейшего выздоровления.

Также отец Владимир посетил Кропивницкий и передал гуманитарную помощь воинам ВСУ.

В Харьковской епархии жители Покровского мужского монастыря Харькова передали готовые обеды для больных психиатрической больницы области.

В Кременчугской епархии православные волонтеры в очередной раз передали помощь для детей вынужденных переселенцев.