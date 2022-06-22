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Новости > УПЦ помогает украинским защитникам, переселенцам и нуждающимся

УПЦ помогает украинским защитникам, переселенцам и нуждающимся

Александра Кудрявцева
22.06.22 16:15
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УПЦ помогает украинским защитникам, переселенцам и нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
На Буковине стараниями прихожан храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Веренчанка Заставнивского благочиния был приобретен автомобиль для нужд воинов-односельчан, которые защищают Украину на передовой.
 
Значительную часть в сбор средств вложил выходец из села Веренчанка благочинный Соломенского района Киева протоиерей Ярослав Шовкеник. Также активное участие в поиске средств для покупки автомобиля принял глава Веренчанской ОТГ Владимир Бойчук.
 
Кроме того, многие семьи откликнулись и принесли гуманитарную помощь (продукты питания, разные нужные вещи, дизельное топливо на дорогу) воинам ВСУ.
 
Освящение автомобиля совершил настоятель прихода протоиерей Сергей Шандро.
 
С благословения митрополита Полесского и Сарненского Анатолия настоятель Георгиевского храма села Дубовка Варашского района протоиерей Владимир Таборовец посетил раненых воинов ВСУ, уроженцев сел Дубовка и Каноничи.
 
Священник передал раненым Защитникам от жителей-односельчан подарки и пожелал им скорейшего выздоровления.
 
Также отец Владимир посетил Кропивницкий и передал гуманитарную помощь воинам ВСУ.
 
В Харьковской епархии жители Покровского мужского монастыря Харькова передали готовые обеды для больных психиатрической больницы области.
 
В Кременчугской епархии православные волонтеры в очередной раз передали помощь для детей вынужденных переселенцев.
 
В тему: УПЦ в епархиях помогает воинам ВСУ, нуждающимся и переселенцам.

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ

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