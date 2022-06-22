УПЦ передала гуманитарную помощь для нуждающихся в Чернигов

Главное: Сотрудники Синодального социально-гуманитарного отдела Украинской Православной Церкви доставили в Чернигов гуманитурную помощь и передали церковной общине Дома Лаврентия Черниговского.

Настоятель церковного комплекса «Дом преподобного Лаврентия Черниговского» протоиерей Федор Мандзюк рассказал, что возле дома, где жил черниговский подвижник, в строящемся храме святых Гурия, Самона и Авива уже десять лет каждый понедельник служат акафист преподобному Лаврентию, а затем раздают бесплатные обеды нуждающимся. Общине стало тяжело снабжать продовольствием церковную трапезную, поэтому супруга настоятеля церковного комплекса «Дом преподобного Лаврентия Черниговского» Лариса Мандзюк попросила помощи у Синодального социально-гуманитарного отдела УПЦ

«Скорую гуманитарную помощь из Киева не впервые вызывают в Чернигов, жители которого сейчас испытывают нехватку необходимых продуктов, хозяйственных товаров и одежды», — говорится в сообщении Социального отдела.