На Одесчине монахи УПЦ спасли жилые дома от пожара

Главное: На Одесчине насельники Покровского скита Украинской Православной Церкви в селе Мариновка остановили распространение огня на жилые сооружения до прибытия спасателей ГСЧС.

«По неосторожному обращению с огнем в селе загорелся сухостой, сильный ветер разогнал пламя и огонь вплотную подошел к трем жилым домам на берегу лимана в селе Мариновка. Местные жители сразу же позвонили в ГСЧС и обратились в Покровский скит к скитоначальнику архимандриту Мелетию, который вместе с братией сразу же выехал на пожар на монастырской пожарной машине», — говорится в сообщении.

До прибытия спасателей ГСЧС, которые территориально расположены в Одессе, монахи вместе с местными жителями локализовали пожар и остановили распространение огня на жилые сооружения. Прибывшие через некоторое время пожарные расчеты сразу приступили к тушению пожара и успешно его ликвидировали.

«Если бы не своевременная помощь монастырской пожарной команды и пожарного автомобиля, то последствия пожара были бы гораздо страшнее», — передает пресс-служба слова сотрудников ГСЧС.

Как сообщалось ранее, подстанция Экстренной медицинской помощи Центра медицины и катастроф Одесского региона была открыта в Покровском скиту села Мариновка в октябре 2020 года. Автомобиль «скорой помощи» и пожарная машина приобретены на средства митрополита Одесского и Измаильского Агафангела при поддержке Благотворительного фонда Александра Эдельмана «Покров и Милосердие». Пожарная команда Покровского скита уже неоднократно приходила на помощь жителям окрестных сел, куда из-за удаленности расчеты ГСЧС не могут оперативно прибыть.