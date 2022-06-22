На Закарпатье УПЦ открыла детский лагерь «Пафлагон»

Главное: На Закарпатье в селе Пистрялово Украинская Православная Церковь открыла трехдневный детскый лагерь «Пафлагон».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор отслужил молебен и окропил всех участников святой водой.

Архиерей выразил благодарность руководителю воскресной школы кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы Мукачево архидиакону Дионисию (Гангур), преподавателям воскресной школы и всем организаторам за труды по открытию лагеря, где дети могут духовно отдохнуть и оздоровиться.

Владыка Феодор пожелал маленьким пафлагонцам с духовной пользой провести время и призвал на всех Божье благословение.