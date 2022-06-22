Священники УПЦ в четырех епархиях отпели украинских воинов

Главное: В Бориспольской, Полтавской, Полесско-Сарненской и Черновицкой епархиях священнослужители В Бориспольской, Полтавской, Полесско-Сарненской и Черновицкой епархиях священнослужители УПЦ отпели погибших украинских воинов.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ. Священники Бориспольской епархии отпети погибшего воина Сергея Мальца в Михайловском храме села Светильня Броварского района.

«Он был храбрым и мужественным человеком, которого знало все село. Помогал и местному священнику отцу Максиму в строительстве нового храма. Сергей мечтал о мирной цветущей Украине. Похоронили Героя в его родном селе на Броварщине. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Еще одного воина, жителя села Плоске, Виталия Топиха, собором духовенства Броварского района отпети в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы и похоронили на сельском кладбище.

«Виталий — молодой, умный парень, который, как каждый украинец, имел абсолютно мирные планы на жизнь. Но без поддержки мужественного плеча Героя остались родители и сестра», — сказали в пресс-службе Бориспольской епархии.

«Большая честь нашим героям, ведь они исполнили как воинскую обязанность, так и заповедь Христа „Блажен тот, который жизнь свою отдает за друзей своих“. Пусть же Всемилостивый Господь примет ваши души, простит грехи вольные и невольные и по милости своей за ваш подвиг дарует Царство Небесное», — выразили в епархии соболезнования.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа в Пантелеймоновском храме села Руденковка в Полтавской области состоялся чин отпевания Защитника Украины Романа Чумаченко.

Богослужение возглавил благочинный Новосанжарского округа протоиерей Ярослав Михайлик в сослужении духовенства епархии.

По митрополита Полесского и Сарненского Анатолия в Пантелеймоновском храме села Рокитное протоиерей Анатолий Леус отпел воина Владимира.

В бою с русскими оккупантами возле Попасной Луганской области получил тяжелые ранения не совместимые с жизнью выходец из Полесья — Иван Коханевич 1972 года рождения. Чин отпевания возглавил благочинный Рокитновского благочиния протоиерей Борис Попченко в Свято-Троицком соборе города Рокитное Ровенской области.

«Убиенный воин Иван пошел добровольцем на войну, чтобы защищать свою Родину, положил свою жизнь ради мира и нашего счастливого будущего. Его смерть — тяжелая потеря для родных, близких, друзей и всех, кто его знал. Светлое воспоминание о мужественном воине-защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах. Молим Бога о прощении грехов новопреставленному воину и бессмертию его души», — сказал отец Борис в надгробном слове.

Священники Черновицко-Буковинской епархии отпети Защитников Родины: Ивана Фартушняка из села Горбовое, Руслана Проданюка из села Путрино, Ивана Ляхомского из Черновцов.

Отпевание воина Ивана Фартушняка возглавил митрофорный протоиерей Василий Тулюлюк в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Горбова Герцаевского благочиния в сослужении духовенства епархии.

В Свято-Троицком храме села Путрино отпевание воина Руслана Проданюка совершил митрофорный протоиерей Иоанн Вильховецкий.

В Черновцах отпевание воина Ивана Ляхомского совершил иерей Дионисий Мандрюк.