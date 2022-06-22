Социологи дали неутешительный прогноз по поводу сокращения населения Украины

Главное: Численность населения Украины может снизиться до 30 миллионов человек. Об этом говорят социологи.

Детали: Социологи говорят, что население Украины может сократиться до 30 миллионов человек. Экспертов цитирует РБК-Украина.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто поведал: «По данным нашего исследования об эмиграционных планах в 2017 году, 7% были настроены поехать за границу и там остаться. И в 2018 году было то же самое, то есть это была стабильная цифра. Но они не имели возможности тогда уехать».

Он добавил: «Сейчас идеальные условия для тех, кто уже давно хотел. Так что Украина потеряет от 7% и больше населения. Но если условия будут более-менее стабильные, люди будут возвращаться довольно интенсивно».

В свою очередь, директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович» отмечает, что 8-9% людей заявили, что они уже не вернутся в Украину. Такие данные были получены после опроса наших граждан в Польше в начале мая.

Специалист отмечает: «Сейчас все больше говорят, что война затянется, и по новым оценкам, в Украину не вернется 10% беженцев».

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 34 230 солдат.