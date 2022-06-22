Молодая бразильская красавица умерла после простой операции

Главное: Умерла Мисс Бразилия-2018 Глейси Коррейя. Девушке было 27 лет.

Детали: 27-летняя Мисс Бразилия-2018 Глейси Коррейя скончалась от осложнений после перенесенной операции в связи с тонзиллитом. Врачи говорят, что она скончалась в результате остановки сердца и недостатка кислорода в мозге, вызванного кровоизлиянием.

Медики сообщают, что причиной смерти стали осложнения после перенесенной два месяца назад операции на миндалинах.

Информируется, что через пять дней после хирургического вмешательства у девушки началось обильное кровотечение и произошла остановка сердца.

В больнице впала в кому и не вернулась в сознание до дня смерти.

Известно, что ее семья уже направила в полицию заявление о халатности врачей, проводивших операцию, и сотрудников больницы, в которую ее госпитализировали после ухудшения состояния.

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