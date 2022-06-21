Украине необходимо 8 млрд долларов для закупки газа на зиму

Главное: Для выполнения задачи правительства о накоплении к отопительному сезону 19 млрд кубометров газа нужно импортировать почти треть этого объема. Для закупки этого газа Украине нужно 8 млрд долларов.

Детали: Украине нужно 8 млрд долларов для закупки газа, чтобы довести запасы в хранилищах до 19 млрд кубометров к началу отопительного сезона. Об этом во вторник, 21 июня, рассказал глава Нафтогаза Юрий Витренко.

«Если надо иметь такой большой запас, как хочет правительство, на начало отопительного сезона 19 млрд куб м, это означает, что дополнительно надо импортировать почти 5,8 млрд куб. м. Это означает, что необходимо истратить $8 млрд, большие деньги для Украины», — сказал он.

По его словам, сейчас идут переговоры с международными партнерами о том, насколько они могут помочь «с этими деньгами или с этим газом».

Вместе с тем, Витренко считает, что Украине на отопительный сезон хватит и 15 млрд кубометров газа.

«Это тоже определенный уровень с запасом, а не просто минимальный уровень», — сказал он.

Глава Нафтогаза пояснил, что это связано со снижением потребления из-за войны.

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