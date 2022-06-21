Управделами УПЦ написал письма иерархам 11 Поместных Церквей о религиозной ситуации в Украине

Главное: Решения о запрете Решения о запрете УПЦ и захваты храмов сторонниками « ПЦУ » происходят с целью посеять разделение и вражду между украинцами на местах и спровоцировать их на силовые конфликты, подрывая тем самым целостность страны изнутри.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на boryspil-eparchy.org, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний направил письма Предстоятелям и иерархам ряда Поместных Православных Церквей, где проинформировал о последних событиях в Бориспольской епархии и в целом в Украине.

Письма направлены главам Антиохийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской, Болгарской, Грузинской, Польской, Албанской, Чешско-Словацкой, Американской Православных Церквей, а также иерархам этих Церквей, включая некоторых иерархов Кипрской Церкви, с которыми владыка знаком лично.

Иерарх УПЦ поздравил Предстоятелей и зарубежных православных иерархов с началом Петрова поста и с сожалением отметил, что «сложную ситуацию в стране не перестают использовать в своих целях различные антицерковные силы».

Митрополит Антоний как архиерей Бориспольской епархии рассказал, что в его епархии «решением пяти городских и сельских советов под давлением местного руководства и при игнорировании мнения истинных прихожан были приняты популистские и незаконные решения о запрете или прекращении деятельности УПЦ на территории этих общин». В целом по Украине насчитывается 36 таких случаев.

Также управделами УПЦ в своем письме обратил внимание на то, что по всей стране идут акции силового захвата храмов УПЦ сторонниками новой «Православной Церкви Украины».

«В общей сложности было захвачено 250 храмов, причем переходов насчитывается только 53 случая. Попытки „перевести“ в упомянутую конфессию тот или иной приход являются ни чем иным как открытым церковным рейдерством, и делается это откровенно в пользу „ ПЦУ “. Несмотря на декларативные заявления со стороны последней о готовности к диалогу, в реальной жизни продолжаются упомянутые враждебные действия, которые делают невозможным его начало», — констатировал митрополит Антоний.

В письме отмечается, что священники и верующие Украинской Православной Церкви во многих селах и маленьких городах вынуждены обустраивать временные помещения для совершения богослужений и подавать иски в суды, в то время как богослужение в отобранных храмах посещают незначительное количество людей. «Все эти решения о запрете УПЦ и захваты храмов сторонниками „ ПЦУ “ происходят с целью посеять разделение и вражду между украинцами на местах и спровоцировать их на силовые конфликты, подрывая тем самым целостность страны изнутри», — добавил он.

«Как Управляющий делами Украинской Православной Церкви я обратился с открытым письмом к нашему Президенту Владимиру Зеленскому, к послам европейских и других стран в Украине и в международные правозащитные организации. Однако в настоящее время какого-то четкого ответа мы еще не получили, и соответствующих действий государства, которые повлияли бы на нормализацию этой ситуации в стране, мы также пока не видим», — сказал владыка.

По его словам, вместе с тем, несмотря на упомянутые испытания, Украинская Православная Церковь продолжает совершать свою миссию среди народа Украины, оказывая помощь всем пострадавшим от войны людям, беженцам, и открывает общины за границей для попечения тех верующих, которые вынуждены были уехать из страны.

В своем письме управляющий делами УПЦ попросил православных иерархов из Поместных Церквей возносить молитвы за духовенство и верующих Бориспольской епархии, а также за весь украинский народ.