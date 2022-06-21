Названо число погибших и пропавших без вести мирных жителей в Киевской области

Главное: В Киевской области уже обнаружены тела 1333 мирных жителей. На данный момент не установлены личности 213 человек, 300 людей числятся пропавшими без вести, уточнил глава полиции Киевщины.

Детали: В Киевской области по состоянию на 21 июня найдены 1333 тела местных жителей, погибших от рук оккупантов. Еще 300 человек числятся пропавшими без вести, сообщил в эфире телемарафона 21 июня начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

«К сожалению, мы продолжаем находить тела наших погибших граждан... На сегодняшний день имеем уже 1333 тела погибших украинцев, уже осмотренных следователями и переданных в судебно-медицинские учреждения», — уточнил он.

По словам Небитова, более половины украинцев погибли от стрелкового оружия.

В последнем найденном захоронении были обнаружены семь человек.

«Фактически люди были захоронены слоями... у каждого из них выстрелы в колени и в голову. Они были найдены в гражданской одежде, на сегодняшний день идет процесс их идентификации», — добавил глава полиции Киевщины.

На данный момент не установлены личности 213 человек, 300 людей числятся пропавшими без вести.

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