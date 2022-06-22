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Новости > Ученые научили слепых людей «видеть»

Ученые научили слепых людей «видеть»

Александр Панько
22.06.22 00:01
315
Ученые научили слепых людей «видеть»

Главное: Ученые научили слепых людей ориентироваться в пространстве на слух. На это ушло лишь десять людей.

Детали: Ученые из Даремского университета в Англии научили слепых людей ориентироваться в пространстве на слух. Как передает ВВС, на это ушло лишь десять недель.

Эксперты собрали разновозрастную группу волонтеров в составе двадцати шести человек: двенадцать добровольцев были слепыми, а четырнадцать – зрячими.

В отчете сказано: «В отличие от летучих мышей, которые сканируют окружающее пространство, испуская короткие ультразвуковые волны (и улавливая отраженный сигнал), участников эксперимента обучали делать то же самое при помощи цоканья языком».

Так, на специальных занятиях испытуемых учили в полной темноте, цокая языком, прислушиваться к отраженному эху, и на его основе делать выводы. Например, определять размер и форму комнаты, находящихся в ней предметов, а также перемещаться в пространстве, стараясь не задеть ни один из них.

Отмечается, что отдельно навигации обучались, передвигаясь по своеобразному лабиринту - сети изогнутых, сходящихся под разными углами коридоров.

В статье говорится: «Финальный экзамен проходил в другом, совершенно новом для участников лабиринте, также в полной темноте. Однако даже там столкновений у всех участников было значительно меньше, чем в начале обучения».

Оказалось, что волонтеры освоили навыки навигации при помощи цоканья языком.

Информируется: «Чтобы понять, насколько далеко продвинулось обучение (и нужно ли совершенствоваться дальше), в экзаменационный лабиринт пригласили опытных эхолокаторов, которые ориентируются в пространстве по звуку уже много лет, после чего предложили им справиться с тем же заданием».

Выяснилось, что они передвигаются в темноте лишь немногим лучше, чем только что обученные волонтеры.

В то же время, в том, что касается определения формы и размера предметов, обе группы и вовсе выступили почти наравне.

Эксперты говорят, что способности к обучению этому экзотическому навыку оказались никак не связаны с возрастом. В эксперименте принимали участие две пожилые женщины (72 и 79 лет) и обеих удалось обучить наравне с другими волонтерами.

Специалисты акцентируют внимание: «Молодой возраст (самым молодым добровольцам было по 21-22) позволял некоторым участникам проходить лабиринты чуть быстрее, но на практике в результате обучения заметно изменилось поведение всех участников до единого».

В тему: Ученые выяснили о человеческом мозге кое-что забавное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, слепота

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