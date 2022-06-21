В Украине будет введен мораторий на повышение тарифов

Главное: В Украине тарифы на газ и отопление не будут менять до окончания военного положения. Действия моратория продлится еще полгода и после него.

Детали: Верховная Рада на заседании во вторник, 21 июня, 229 голосами поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 7427, которым введут мораторий на повышение тарифов на газ и теплоснабжение. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Закон предполагает привлечение более 180 млрд грн от международных партнеров на покрытие разницы тарифов.

Действие моратория продлится до конца военного положения и в течение полугода после его отмены.

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