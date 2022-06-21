Стало известно, как переименуют улицы Толстого, Булгакова и Достоевского в Киеве

Главное: В Киеве грядет глобальное переименование улиц, площадей и переулков. Появились новые названия.

Детали: В КГГА сообщили, что в приложении «Киев цифровой» завершилось рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с Россией и СССР.

Отмечается, что было получено более 6,5 миллиона голосов.

Переименование коснется 296 объектов.

На данный момент результаты голосования переданы в Киевский совет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии.

Информируется, что на основе экспертных заключений депутаты принимать решение по переименованию.

В частности, улицу Льва Толстого хотят переименовать в улицу Украинских Героев, улицу Достоевского – в улицу Энди Уорхола, а улицу Михаила Булгакова – в улицу Петра Гулака-Артемовского.

ПОЛНЫЙ СПИСОК объектов, которые хотят переименовать.

В мэрии говорят, что подобное переименование совершается «для уменьшения культорологического влияния» России на сознание и увековечение памяти о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелей и героев, которые прославляли Украину и боролись за независимость страны.

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