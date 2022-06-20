Предстоятель УПЦ рассказал, что приближает человека к святости

Главное: Нужно всегда идти путем заповедей Божиих, исполнение которых приближает человека к святости.

«Праздник Всех святых — это плоды благодатного действия Святого Животворящего Духа. Все святые были вместилищами благодати Божией, которую Господь подарил миру. Святые ничем не отличались от нас кроме того, что они имели великую любовь к Богу, своему Творцу и Создателю и любили своего ближнего, как самого себя», — отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий отметил, что для того, чтобы достигнуть этой меры любви к Богу и любви к ближнему человек должен потрудиться.

«Божественные заповеди — это заповеди любви и тот человек, который исполняет эти заповеди, становится вместилищем Божественной любви», — пояснил он.

Архипастырь рассказал о разных святых и предложил каждому христианину найти свой пример для подражания.

«Например, преподобный Павел Фивейский был обычным человеком. Ему было 22 года, когда его начали искать как христианина, чтобы убить. Он из страха бежал в пустыню и там прятался какое-то время. Но в пустыне что делать? Надо молиться, там нет других дел. И он молился. Ему так понравилось в пустыне, что он остался там жить и когда опасность миновала, прожил там еще девяносто один год и скончался 113 лет от роду. Сейчас в Египте там, где он подвизался, есть большой монастырь, потому что, где благодать Божия, там все живет и процветает. Человек не искал святости, но Бог его призвал таким дивным путем», — рассказал он.

Предстоятель обратил внимание, что каждый человек имеет свой путь к Богу.

«Этот путь Господь каждому полагает перед ним. И сегодня можем роптать, жаловаться на то, что все не так и не то, чего мы хочем, но потом проходит время ипонимаем (если сумеем с благодарностью все посланное Господом переносить), что все испытания были средством для того, чтобы мы достигли святости», — объяснил Митрополит Онуфрий

В завершении Митрополит Онуфрий пожелал помощи Божьей в исполнении всех Его заповедей и законов, что ведет человека к святости.

«Этот путь для каждого человека, может быть, имеет свои особенности, но он один — в нем воспитывается в человеке любовь к Богу и любовь к ближнему. Пусть Господь помогает идти этим путем, чтобы и мы стали причастниками той блаженной жизни, которой наслаждаются все святые о Христе Иисусе, Господе нашем», — сказал Блаженнейший владыка.