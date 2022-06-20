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Новости > В ОП рассказали о судьбе защитников «Азовстали», которые находятся в плену

В ОП рассказали о судьбе защитников «Азовстали», которые находятся в плену

Агата Кловская
20.06.22 13:58
237
В ОП рассказали о судьбе защитников «Азовстали», которые находятся в плену

Главное: Глава ОП Андрей Ермак заявил, что защитники «Азовстали», находящиеся в плену, живы. Украинские военные ровно месяц назад покинули мариупольский завод и с тех пор находятся в плену.

Детали: Находящиеся в российском плену защитники «Азовстали» живы, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию LB, опубликованном в понедельник, 20 июня.

«Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы», — сказал он.

Вопрос с ситуацией защитников «Азовстали» находится на контроле управления разведки Минобороны.

«С некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину», — добавил Ермак.

Глава ОП заверил, что освобождение пленных военных является главной задачей властей, а также ГУР.

В тему: В России рассказали о возможном обмене защитников Мариуполя.

Тэги: политика, Мариуполь, Азов, Андрей Ермак, Азовсталь, Офис президента Украины

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