В Ровно радикалы пытались заблокировать крестный ход УПЦ

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 33,8 тысяч солдат
Еврокомиссия назвала Украине условия для вступления в ЕС
Кабмин отменил безвизовый режим с Россией
Германия передаст Украине мощные системы залпового огня
Евровидение-2023 пройдет не в Украине
Еврокомиссия одобрила заявку Украины
В украинских школах больше не будут изучать русских писателей и поэтов
Жертвами войны в Украине стали уже 322 ребенка
Друг Зеленского Кошевой отказался защищать Украину с оружием в руках
Россия привлекла к войне в Украине треть своей армии, — Генштаб