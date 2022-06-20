В Ровно радикалы пытались заблокировать крестный ход УПЦ

Главное: В Ровно радикалы попытались заблокировать автомобильный крестный ход Украинской Православной Церкви.

Крестный ход начался с молебна в Свято-Георгиевском подворье Ровно.

Еще до начала молебна в храм подворья пришли праворадикалы, завернутые в знамена, принесли плакаты с надписями, колонку и громкоговоритель, однако осуществить провокацию им помешали правоохранители, которые следили за соблюдением порядка.

В путь крестоходцы отправились после молебна на двадцати машинах, впереди автомобиль со святынями — иконой Божией Матери «Отчаянных Единая Надежда» и честной главой мученика Викентия.

Крестный ход проследовал к скиту Святой праведной Анны в Онишковцы по маршруту, которым много лет подряд шли пешим ходом.

В Ровенской епархии УПЦ отметили, что автомобильный крестный ход — вынужденная мера в связи с военным временем.