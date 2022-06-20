Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 33,8 тысяч солдат

Главное: В войне погибли 33,8 тысяч российских солдат. Уничтожено 1 477 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 20 июня.

Сообщается, что погибли уже 33,8 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне: 1 477 танков, 3 588 боевых бронированных машин, 749 артиллерийских систем, 238 реактивных систем залпового огня, 98 средств ПВО, 216 самолетов, 181 вертолет, 601 БПЛА оперативно-тактического уровня, 130 крылатых ракет, 14 кораблей/катеров, 2 527 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.

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