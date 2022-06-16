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Новости > В ООН назвали число беженцев, вернувшихся в Украину с начала войны

В ООН назвали число беженцев, вернувшихся в Украину с начала войны

Агата Кловская
16.06.22 17:06
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В ООН назвали число беженцев, вернувшихся в Украину с начала войны

Главное: Количество украинцев, выехавших за границу с момента российского вторжения, превышает 7,5 миллионов. Вернулись уже почти 2,5 миллиона, более 3,3 миллионов беженцев из Украины получили в странах ЕС статус временной защиты.

Детали: По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 28 февраля в Украину вернулись 2 479 398 человек. Об этом сообщает УВКБ ООН.

Сообщается, что, по состоянию на 14 июня, количество украинцев, выехавших за границу с момента российского вторжения, превышает 7,5 миллионов, более 3,3 миллионов беженцев из Украины получили в странах ЕС статус временной защиты.

Больше всего беженцев с таким статусом зарегистрировано в Польше — более 1,1 млн. Всего с начала войны в эту страну прибыли 3,9 млн украинцев, а в обратном направлении выехали 1,8 млн. В тройке стран Европы, принявших больше всего украинцев, также Германия (780 тыс.) и Чехия (373,9 тыс.).

Украинскую границу с РФ и Беларусью за это время пересекли соответственно 1,1 млн. и 16,6 тыс. человек, но данных о каком-либо статусе этих людей у УВКБ ООН нет, равно как и о пересечении границы Украины в обратном направлении.

По оценкам ООН, около восьми миллионов человек, стали внутренними переселенцами, переехав из зон боевых действий и оккупированных территорий в более безопасные области Украины.

В тему: Миллионы украинских беженцев останутся жить в Европе после войны.

Тэги: Украина, Европа, ООН, беженцы, новости Украины

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