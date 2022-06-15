В Кропивницком священнослужители УПЦ сдали кровь для ВСУ

Главное: В Кропивницком священнослужители кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви сдали кровь для украинских военных.

«Один из способов проявить любовь к ближним — это донорство, потому что это и наше добровольное самопожертвование ради спасения людей, и наше сострадание к тем, кому требуется наша поддержка», — сказал протодиакон Роман Мельник, который с начала войны регулярно сдает кровь.

Как сообщалось ранее, в Запорожье более 50 священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви сдали кровь для больных детей.