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Новости > В Москве застрелился генерал-майор Службы внешней разведки в отставке

В Москве застрелился генерал-майор Службы внешней разведки в отставке

Александр Панько
15.06.22 16:59
260
В Москве застрелился генерал-майор Службы внешней разведки в отставке

Главное: В Москве найден мертвым генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков. Он застрелился из наградного пистолета.

Детали: В Москве застрелился 90-летний Лев Соцков генерал-майор Службы внешней разведки в отставке. Об этом пишет российское издание MK.

Отмечается, что тело бывшего разведчика обнаружила его жена в их квартире. Рядом с ним лежал наградной пистолет и предсмертная записка.

В записке Соцков так и не объяснил причину самоубийства, однако рассказал историю своего пистолета.

«Пистолет — это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Я получил его во время пребывания представителем при спецслужбе Монголии по случаю п’ятисотліття события Улан-Батор. 1989 г. Лев Соцков», — отмечается в записке.

На месте работают криминалисты.

В тему: В распоряжении СМИ оказалась информация, полученная от разведки, об ухудшении состояния здоровья российского диктатора. Якобы после неудачного хирургического вмешательства по удалению раковой опухоли Владимир Путин впал в кому.

Тэги: Москва, самоубийство, разведка, Лев Соцков

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