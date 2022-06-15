Тайсон Фьюри передумал уходить на пенсию. Но есть важное условие

Главное: Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри готов вернуться в ринг. Он уже начал торговаться за следующий бой против украинца Александра Усика или британца Энтони Джошуа.

Детали: Как и ожидалось, пенсия Тайсона Фьюри оказалась недолгой. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе заявил, что готов вернуться в ринг.

Однако, тут же поставил условие — много денег. Только в этом случае, по его словам он согласиться драться за все пояса супертяжелого веса против Александра Усика или Энтони Джошуа.

«Я готов вернуться, 100%. Только покажите мне деньги. Придется выложить много денег, чтобы я вышел в ринг против средневеса Усика или бодибилдера Джошуа. Но это ведь будет не сейчас. Не жду, что вернусь раньше ноября или декабря, у меня недавно был бой», — заявил Фьюри.

В тему: На днях Фьюри заявлял, что не собирается возобновлять карьеру.