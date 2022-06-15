«Динамо» получило очень непростого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Главное: В квалификации Лиги чемпионов соперником «Динамо» стали турки. Киевляне сыграют с «Фенербахче».

Детали: В среду, 15 июня, в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Своего соперника узнало киевское «Динамо», которое формально стало вторым по итогам прошлого чемпионата Украины.

Подопечные Мирчи Луческу сыграют с турецким «Фенербахче», который также стал вторым у себя в стране.

Отметим, что «Динамо» будет принимающей стороной в первой игре, но где она пройдет пока не ясно. Ответный поединок состоится в Стамбуле.

Матчи состоятся 19/20 и 26/27 июля.

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