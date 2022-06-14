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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, как человек может получить спасительную благодать

Предстоятель УПЦ рассказал, как человек может получить спасительную благодать

Александра Кудрявцева
14.06.22 17:50
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Предстоятель УПЦ рассказал, как человек может получить спасительную благодать
Главное: Смирение — это единственная добродетель, которая даёт человеку Божественную благодать спасения.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Ютуб-канал УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.
 
«Господь сотворил человека из земли и вдунул в лицо его дыхание жизни, украсил человека Своим Божественным образом (Быт. 2:7). И Господь подарил человека самому себе — меня подарил мне, чтобы я управлял собой, заставлял себя уклоняться от зла и творить благо, понуждал себя жить по Божественным законам, которые делают человека священным и подобным Творцу», — сказал Предстоятель УПЦ.
 
Блаженнейший напомнил, что совершив первородный грех, человек стал неспособен жить с любящим его Богом и был изгнан из рая.
 
«Но пришло время, когда на землю снова пришла Божественная Любовь. Она пришла для того, чтобы исцелить человека, очистить и вернуть его к небесной блаженной жизни, ради которой человек был сотворён Богом. Господь совершил спасительный подвиг и для всего человечества сделал вновь доступной жизнь в раю. Теперь рай стал доступным каждому, и от меня зависит, буду я жителем рая или нет. Каждый человек имеет ключ от дверей рая, этот ключ в человеческой руке, в его воле», — продолжил Блаженнейший Онуфрий.
 
Митрополит Онуфрий отметил, что для того чтобы стать жителем рая, надо сделать себя способным к жизни в раю, надо освободить себя от греха. «Господь удостоил нас высокой чести: при Вознесении Своём Он вознёс человеческую природу на Небо и посадил её одесную (по правую сторону) Небесного Бога и Отца. И после Своего Вознесения Господь послал нам Духа Святого», — напомнил он.
 
«Святой Дух оживотворял всё творение и до того, как Христос пришёл в мир, но человек был неспособен вместить в себе благодать спасения. И Господь теперь послал Духа Святого для того, чтобы наполнить и оживить Свою Церковь и в Церкви дать человеку возможности обогащать себя дарами благодати Святого Духа. А это необходимо не только для земной жизни, но ещё больше — для того, чтобы сделать человека жителем рая», — пояснил архипастырь.
 
«Дары Духа различны. Есть дары апостольства, пророчества, чудотворения и так далее. Но это всё необходимо для земной жизни. А для небесной жизни нужна благодать спасения. Это особый дар. Если у человека есть даже дар чудотворения или пророчества, но он не выпросил у Бога дар спасения, то для него эти дары тщетны. Каждому человеку нужно испросить благодать спасения. Поэтому цель жизни каждого человека — стяжать дар спасения», — продолжил Блаженнейший Онуфрий.
 
Предстоятель отметил, что преподобный Агапит — один из тех святых, которые сумели стяжали благодать спасения.
 
«Святой Агапит был учеником преподобного Антония, основателя Киево-Печерской Лавры. И он научился у святого Антония самому главному — смиряться. А смирение — это единственная добродетель, которая даёт человеку Божественную благодать спасения. Нет других добродетелей, которыми человек сделал бы себя способным вмещать благодать спасения», — сказал Блаженнейший.
 
Митрополит Онуфрий пожелал, что Господь помог стяжать для спасения благодать Святого Духа, которая дается через смирение, чтобы благополучно сподобились райской небесной жизни во Христе Иисусе Господе.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, какими должны быть будущие священники.

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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