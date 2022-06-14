Войска ВСУ успешно продвигаются к Изюму и Херсону

Главное: Украинскими военными, по данным аналитиков, освобождено село Придонецкое вблизи Изюма. Украинские защитники приближаются к Томиной Балке, которая находится за 20 км от Херсона.

Детали: Вооруженные силы Украины освободили село Придонецкое вблизи оккупированного Изюма Харьковской области. Об этом сообщает OSINT-аналитик Ukraine Battle Map.

По их данным, украинские военные находятся в лесах как минимум в 10 км от центра Изюма.

В то же время, СМИ не подтверждают данную информацию.

По данным Института изучения войны, украинская армия отвоевала Заводы и Спеваковку.

Также украинские военные вторую неделю подряд имеют тактические успехи по продвижению в сторону Херсона, которые могут перерасти в полноценное контрнаступление. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, ВСУ продвинулись еще на пять километров от Таврического.

«Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся оккупанты. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной Балкой», — уточнил Хлань.

Советник уверен, что тактические победы украинских защитников обязательно перерастут в полноценное контрнаступление.

«Как бы ни старались оккупанты вернуть, отбить утраченные позиции — у них ничего не получается, и они еще больше откатываются назад. То есть мы постепенно имеем преимущество», — подчеркнул он.

При этом Хлань отметил, что украинские обстрелы являются не такими массированными, как российские, однако очень точными.

«В отличие от оккупантов, наши работают точно: поражают боеприпасы, технику и личный состав врага. К сожалению, для орков не важно, что они попадают в жилые дома, для ВСУ — наоборот», — указал советник.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 32,5 тысячи солдат.