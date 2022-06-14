Управделами УПЦ рассказал о миссии священников в зоне боевых действий

Главное: Миротворчество и духовная поддержка защитников Родины — два важных служения Церкви, которые взаимно дополняют друг друга.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью журналу «Академический Летописец».

«Война — это тяжелейшее испытание. На войне проявляется всё, что есть в человеке: и самое лучшее, и самое худшее. Поэтому священник, который несёт служение в действующей армии во время боевых действий, призван, прежде всего, оказывать духовную поддержку воинам. Главная задача священника в условиях войны, как мне кажется, принимать исповедь и врачевать те тяжёлые душевные раны, которые наносит человеку война», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что в условиях самого жестокого противостояния с врагом воин не должен забывать о том, что он является христианином, человеком.

«Порой ненависть, жажда мести и кровожадность полностью вытесняют из сердца воина любовь, сострадание и милосердие; и тогда человек просто утрачивает человеческий облик. Для того, чтобы этого не произошло, рядом с бойцами в самую тяжёлую минуту должен быть священник», — объяснил управделами УПЦ.

Он обратил внимание, что Церковь призывает делать все зависящее, чтобы не допустить войны, а в период военных действий духовно поддерживает воинов.

«Миротворчество всегда было важной частью служения Церкви. И многие святые в своей жизни прилагали усилия для прекращения военных конфликтов. Святой Савва Сербский в начале XIII века ушёл из афонского монастыря и пришёл к себе на родину в Сербию для того, чтобы помирить своих братьев, которые начали войну за княжеский престол. Преподобный Сергий Радонежский также выходил из монастыря, чтобы принуждать князей к миру. В ХХ веке наша Церковь принимала активное участие в борьбе за мир. Но в ситуации, когда война уже началась, когда идут боевые действия, Церковь не может оставить воинов без духовной поддержки. Так что борьба за мир и духовная поддержка воинов — это два важных служения Церкви, которые должны взаимно дополнять друг друга», — подытожил управделами УПЦ.

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