Лидер «Динамо» близок к переходу в «Ливерпуль»

Главное: Вице-капитан киевского «Динамо» Виктор Цыганков близок к переезду в Англию. Им активно интересуется «Ливерпуль».

Детали: Английский «Ливерпуль» этим летом собирается усилить линию атаки. «Красные» в ближайшее время официально объявят о трансфере Дарвина Нуньеса.

Как сообщает сайт Liverpool.com, английский клуб нацелился на одного из лидеров «Динамо» Виктора Цыганкова.

Нуньес и Цыганков рассматриваются в качестве замены форварду Садио Мане, который в ближайшее время должен перейти в «Баварию». Также вскоре клуб может покинуть Мохамед Салах, контракт которого истекает летом 2023 года.

Источники отмечают, что представителей «Ливерпуля» впечатлила игра Цыганкова за сборную Украины в матчах с Шотландией, Уэльсом и Ирландией.

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