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Новости > На Львовщине община УПЦ отстаивает свои права после захвата храма сторонниками ПЦУ

На Львовщине община УПЦ отстаивает свои права после захвата храма сторонниками ПЦУ

Александра Кудрявцева
12.06.22 19:15
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На Львовщине община УПЦ отстаивает свои права после захвата храма сторонниками ПЦУ
Главное: На Львовщине в Дрогобыче священник и верующие общины Украинской Православной Церкви в честь преподобного Иова Почаевского отстаивают свои права после рейдерского захвата храма местной властью и ПЦУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, община ежедневно собирается у церковных ворот для общей молитвы о мире в Украине и решения вопроса мирным путем.
 
Прихожане храма не вступают в конфликт, добиваясь соблюдения своих прав на законных основаниях.
 
Настоятель храма протоиерей Николай Мандзюк показал регистрационные книги, где зафиксированы данные с подписями прихожан, приобщенных к строительству храма. На сегодня их более 200. Священник также показал папку с документами на строительство собора, где есть все необходимые разрешения. Община УПЦ ведет строительство собора и вспомогательных сооружений уже 28 лет. Эти документы не приняла к рассмотрению «специальная комиссия» под руководством заместителя мэра Дрогобыча.
 
Чиновники игнорируют волю граждан Украины, которые являются реальными прихожанами собора в честь преподобного Иова. В сообщении на сайте горсовета отмечают, что прихожане храма «единодушно» за переход в ПЦУ, а против лишь священнослужители. На самом же деле городской совет предоставил церковной общине список из 18 «прихожан», которые якобы обратились к мэру с просьбой о переходе в ПЦУ. Ни одного из них не нашли в реестре действительных членов общины УПЦ.
 
«Не надо запрещать нам исповедовать ту веру, которую хотим. И не надо по заявлению людей, которых мы не знаем, брать и опечатывать церковь. Что нам делать в воскресенье? Где мы должны собираться? Почему наша власть загоняет нас в какие-то подвалы, подполья? Мы не вчера здесь появились. Мы здесь были постоянно — и никто к нам претензий не имел. Почему вы сейчас вцепились в нашу Церковь? Я прошу и требую, и думаю, что меня поддерживают все, чтобы разблокировали храм, для того, чтобы в воскресенье могли спокойно отслужить Литургию», — сказала прихожанка храма.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал о религиозной ситуации на Львовщине.

Тэги: Львовская область, УПЦ

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