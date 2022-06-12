На Львовщине община УПЦ отстаивает свои права после захвата храма сторонниками ПЦУ

Главное: На Львовщине в Дрогобыче священник и верующие общины Украинской Православной Церкви в честь преподобного Иова Почаевского отстаивают свои права после рейдерского захвата храма местной властью и На Львовщине в Дрогобыче священник и верующие общины Украинской Православной Церкви в честь преподобного Иова Почаевского отстаивают свои права после рейдерского захвата храма местной властью и ПЦУ

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, община ежедневно собирается у церковных ворот для общей молитвы о мире в Украине и решения вопроса мирным путем.

Прихожане храма не вступают в конфликт, добиваясь соблюдения своих прав на законных основаниях.

Настоятель храма протоиерей Николай Мандзюк показал регистрационные книги, где зафиксированы данные с подписями прихожан, приобщенных к строительству храма. На сегодня их более 200. Священник также показал папку с документами на строительство собора, где есть все необходимые разрешения. Община УПЦ ведет строительство собора и вспомогательных сооружений уже 28 лет. Эти документы не приняла к рассмотрению «специальная комиссия» под руководством заместителя мэра Дрогобыча.

Чиновники игнорируют волю граждан Украины, которые являются реальными прихожанами собора в честь преподобного Иова. В сообщении на сайте горсовета отмечают, что прихожане храма «единодушно» за переход в ПЦУ , а против лишь священнослужители. На самом же деле городской совет предоставил церковной общине список из 18 «прихожан», которые якобы обратились к мэру с просьбой о переходе в ПЦУ . Ни одного из них не нашли в реестре действительных членов общины УПЦ

«Не надо запрещать нам исповедовать ту веру, которую хотим. И не надо по заявлению людей, которых мы не знаем, брать и опечатывать церковь. Что нам делать в воскресенье? Где мы должны собираться? Почему наша власть загоняет нас в какие-то подвалы, подполья? Мы не вчера здесь появились. Мы здесь были постоянно — и никто к нам претензий не имел. Почему вы сейчас вцепились в нашу Церковь? Я прошу и требую, и думаю, что меня поддерживают все, чтобы разблокировали храм, для того, чтобы в воскресенье могли спокойно отслужить Литургию», — сказала прихожанка храма.