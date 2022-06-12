Предстоятель УПЦ объяснил, как молиться, когда не хватает времени

Главное: Не дожидаясь того времени, когда найдется час свободного времени и встанем на молитву, нужно молиться короткими молитвами.

«Христианин должен заботиться о том, чтобы его мысли всегда были добрыми: для этого нужно читать Священное Писание, творения святых отцов и молиться, наполняя себя святыми словами», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ объяснил, как молиться современным христианам, если для молитвы не хватает времени и не всегда удается встать на молитвенное правило утром и вечером.

«В таком случае, не дожидаясь того времени, когда найдется час свободного времени и мы встанем на молитву — этого может не произойти долгое время, нужно молиться короткими молитвами: или „Господи помилуй“ — вот идет человек: „Господи, помилуй грешного“, „Пресвятая Богородица, спаси меня грешного“, „Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй грешного“...»«, — сказал митрополит Онуфрий

Архипастырь подчеркнул, что именно к таким молитам следует «привязывать свой разум».