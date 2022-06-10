В УПЦ рассказали, как будут созданы церковные общины заграницей

Главное: Задача Украинской Православной Церкви — пастырское попечение верующих, где бы они ни находились.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Известно много случаев, когда верующие украинцы ходили в храмы РПЦ или РПЦЗ в спокойные довоенные времена, а затем в связи с войной перестали ходить, и сейчас они не ходят никуда. Когда началась война, наши верующие из разных стран стали обращаться к Блаженнейшему с просьбой открыть приход именно под его омофором. Не мы эту реальность создали, но мы должны на нее реагировать как пастыри», — подчеркнул отец Николай, комментируя решение собора Украинской Православной Церкви по организации церковных общин за пределами Украины.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ поделился, что для создания церковных общин привлекаются священники, находящиеся в разных странах, с инициативой также обращаются верующие.

«Обращаю внимание тех наших верующих, которые за границей хотели бы иметь украинский православный приход: вы должны обратиться с письмом к Предстоятелю УПЦ, под ним должны быть подписи тех, кто планирует стать членом новой общины. Письмо на имя Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в отсканированном виде можно отправлять на почтовый ящик Отдела внешних церковных связей ([email protected]) или в Киевскую митрополию ([email protected]). Другие контакты можно найти на сайте church.ua», — поделился протоиерей Николай Данилевич.

За дополнительными консультациями можно обращаться через Фейсбук.

Протоиерей Николай Данилевич рассказал, что сейчас на приходы назначаются священники, которые уже находятся за границей. Сегодня заграницу из Украины могут выехать только те священники, у которых трое и более детей.

«За время войны мы организовали 10 общин. Сейчас в процессе организации еще около 10. Но в этой работе очень чувствуется рука Божья. Часто говорю нашим верующим из-за границы: „Молитесь, чтобы Господь послал вам священника по сердцу вашему“. Ведь в каждой стране есть свои особенности, разные люди и, соответственно, мы должны найти священника, который подойдет для служения именно для них. В общем, наша задача — сеять, а в какой стране посеянное взойдет быстрее или медленнее — это уже другой вопрос. Мы как пастыри, как ученики Христовы должны благовествовать, проповедовать, выполнять свою функцию», — отметил отец Николай.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ обратил внимание, что приходы Украинской Православной Церкви открываются только в тех странах, где нет автокефальных Православных Церквей, в частности, в Германии, Швейцарии, Италии, Испании, Португалии, Франции и других.

«По согласованию с определенной Поместной Церковью, с уважением к ее канонической территории, будет создан украинский приход в юрисдикции той или иной Поместной Церкви: Сербской, Польской, Румынской. Эти юрисдикционные вопросы просто решаются. Поместные Церкви идут нам навстречу. Мы поддерживаем конструктивные отношения с Поместными Церквями. Главным критерием является духовная польза для наших выехавших людей и помощь им. А форма организации религиозного общества всегда найдется», — сказал отец Николай.

Он подчеркнул, что приход несет как духовную, так и просветительскую составляющую — это место встречи с Богом, необходимость в общении с Которым острее чувствуется заграницей и часть Родины.

«Наши общины — это этакие маленькие „духовные посольства“ Украины за границей. Это и помощь людям, и выполнение миссии Церкви и, определенным образом, это еще и работа на наше государство Украина, на наш народ, поскольку мы стремимся опекать каждого украинца, каждого человека, который там оказался», — подытожил протоиерей Николай Данилевич.

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