Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ рассказали, как будут созданы церковные общины заграницей

В УПЦ рассказали, как будут созданы церковные общины заграницей

Александра Кудрявцева
10.06.22 17:07
118
В УПЦ рассказали, как будут созданы церковные общины заграницей

Главное: Задача Украинской Православной Церкви — пастырское попечение верующих, где бы они ни находились.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Известно много случаев, когда верующие украинцы ходили в храмы РПЦ или РПЦЗ в спокойные довоенные времена, а затем в связи с войной перестали ходить, и сейчас они не ходят никуда. Когда началась война, наши верующие из разных стран стали обращаться к Блаженнейшему с просьбой открыть приход именно под его омофором. Не мы эту реальность создали, но мы должны на нее реагировать как пастыри», — подчеркнул отец Николай, комментируя решение собора Украинской Православной Церкви по организации церковных общин за пределами Украины.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ поделился, что для создания церковных общин привлекаются священники, находящиеся в разных странах, с инициативой также обращаются верующие.

«Обращаю внимание тех наших верующих, которые за границей хотели бы иметь украинский православный приход: вы должны обратиться с письмом к Предстоятелю УПЦ, под ним должны быть подписи тех, кто планирует стать членом новой общины. Письмо на имя Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в отсканированном виде можно отправлять на почтовый ящик Отдела внешних церковных связей ([email protected]) или в Киевскую митрополию ([email protected]). Другие контакты можно найти на сайте church.ua», — поделился протоиерей Николай Данилевич.

За дополнительными консультациями можно обращаться через Фейсбук.

Протоиерей Николай Данилевич рассказал, что сейчас на приходы назначаются священники, которые уже находятся за границей. Сегодня заграницу из Украины могут выехать только те священники, у которых трое и более детей.

«За время войны мы организовали 10 общин. Сейчас в процессе организации еще около 10. Но в этой работе очень чувствуется рука Божья. Часто говорю нашим верующим из-за границы: „Молитесь, чтобы Господь послал вам священника по сердцу вашему“. Ведь в каждой стране есть свои особенности, разные люди и, соответственно, мы должны найти священника, который подойдет для служения именно для них. В общем, наша задача — сеять, а в какой стране посеянное взойдет быстрее или медленнее — это уже другой вопрос. Мы как пастыри, как ученики Христовы должны благовествовать, проповедовать, выполнять свою функцию», — отметил отец Николай.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ обратил внимание, что приходы Украинской Православной Церкви открываются только в тех странах, где нет автокефальных Православных Церквей, в частности, в Германии, Швейцарии, Италии, Испании, Португалии, Франции и других.

«По согласованию с определенной Поместной Церковью, с уважением к ее канонической территории, будет создан украинский приход в юрисдикции той или иной Поместной Церкви: Сербской, Польской, Румынской. Эти юрисдикционные вопросы просто решаются. Поместные Церкви идут нам навстречу. Мы поддерживаем конструктивные отношения с Поместными Церквями. Главным критерием является духовная польза для наших выехавших людей и помощь им. А форма организации религиозного общества всегда найдется», — сказал отец Николай.

Он подчеркнул, что приход несет как духовную, так и просветительскую составляющую — это место встречи с Богом, необходимость в общении с Которым острее чувствуется заграницей и часть Родины.

«Наши общины — это этакие маленькие „духовные посольства“ Украины за границей. Это и помощь людям, и выполнение миссии Церкви и, определенным образом, это еще и работа на наше государство Украина, на наш народ, поскольку мы стремимся опекать каждого украинца, каждого человека, который там оказался», — подытожил протоиерей Николай Данилевич.

В тему: В УПЦ рассказали о традиции освящения зелени на Троицу.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

04.06.22 22:12

Права беженцев из Украины: британское высокомерие и чешский рационализм

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Папа Римский вел переговоры... с Гитлером. Об этом свидетельствуют архивные документы Ватикана
10.06.22 14:07

Папа Римский вел переговоры... с Гитлером. Об этом свидетельствуют архивные документы Ватикана

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.06.22 16:54

В УПЦ рассказали о традиции освящения зелени на Троицу
10.06.22 16:53

США выделили Украине очень крупную сумму финпомощи
10.06.22 16:43

Управделами УПЦ объяснил, с чего начать борьбу с грехами
10.06.22 16:20

В НБУ рассказали, когда отпустят курс гривны к доллару
10.06.22 15:44

Обезьянья оспа подбирается к Украине
10.06.22 15:22

В работе Приват24 случился очередной сбой
10.06.22 15:03

Бритни Спирс вышла замуж за молодого любовника
10.06.22 14:56

Жителям Николаева не рекомендуют возвращаться в город
10.06.22 14:40

На Закарпатье священники УПЦ отпели погибшего защитника Украины
10.06.22 14:17

Появился фильм об уникальном монастыре УПЦ под Киевом
10.06.22 16:53

США выделили Украине очень крупную сумму финпомощи
10.06.22 16:20

В НБУ рассказали, когда отпустят курс гривны к доллару
10.06.22 12:21

В Минобороны рассказали о возможности повторного наступления на Киев
10.06.22 11:55

Более половины жителей Николаева покинули город
10.06.22 10:02

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 31,9 тысяч солдат
09.06.22 16:31

Стало известно, когда ЕС рассмотрит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата
09.06.22 16:09

Представители ВСУ рассказали где и как могут вручать повестки и имеет ли право полиция задерживать военнообязанных
09.06.22 12:52

Украинцам предрекли очень жаркое лето
09.06.22 10:09

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 31,7 тысяч солдат
08.06.22 16:53

В Госдуме задумались об отмене независимости Литвы
07.06.22 09:57

С начала войны в Украине сильно сократились зарплаты
06.06.22 16:56

Россия снова пригрозила Украине ракетными ударами по госучреждениям
09.06.22 14:54

Стало известно, когда в Украине отменят беспошлинный ввоз автомобилей
07.06.22 11:49

В НБУ спрогнозировали цены на бензин
06.06.22 12:14

В МВД рассказали, чем чревато освобождение Донбасса
07.06.22 14:58

В Минобразования рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
07.06.22 12:33

Враг намерен захватить Запорожье, — Зеленский
07.06.22 10:17

Невзоров может остаться без украинского гражданства
08.06.22 15:43

В Мексике подвесной мост с людьми оборвался в день его открытия
09.06.22 12:39

В Минобороны рассказали о ежедневных потерях ВСУ
Фото и Видео
Появилось видео запуска египетского спутника
Появилось видео запуска египетского спутника
Появилось видео запуска египетского спутника
Появилось видео запуска египетского спутника
На Киевщине люди в лесу подорвались на мине
На Киевщине люди в лесу подорвались на мине
Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
Появилось видео эпичного пожара в московском бизнес-центре
Появилось видео эпичного пожара в московском бизнес-центре
Стало известно, сколько украинской территории нужно разминировать после деоккупации
Стало известно, сколько украинской территории нужно разминировать после деоккупации
Названа реальная шокирующая цифра потерь российской армии в Украине
Названа реальная шокирующая цифра потерь российской армии в Украине
В Азовском море зафиксирован массовый мор дельфинов
В Азовском море зафиксирован массовый мор дельфинов
Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Французские болельщики устроили эпичный погром после вылета любимой команды
Французские болельщики устроили эпичный погром после вылета любимой команды
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.