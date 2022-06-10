В УПЦ рассказали о традиции освящения зелени на Троицу

Главное: В православной церковной традиции нет указаний освящать какую-либо зелень на Троицу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Мнение о том, что в день Святой Троицы освящается зелень, связано с тем, что в этот день обычно все православные храмы обильно украшаются цветами, травой и ветвями деревьев. Такое украшение символизирует собой обилие благодати Святого Духа, которая излилась в этот день на святых апостолов, ведь, согласно Церковному Уставу, праздник Святой Троицы более правильно называть Днем Пятидесятницы, или Сошествия Святого Духа на апостолов», — отметил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ объяснил, что тот факт, что в день Святой Троицы храмы украшается зеленью, не означает, что в этот день необходимо что-то освящать.

«Это (украшение храма — ред.) служит для нас напоминанием о том, что в нашем мире — хотим мы того или не хотим, верим мы в это или не верим, независимо от нас действует благодать Божия, которая дает жизнь и бытие всему существующему. И если мы хотим приобщиться этой благодати, в таком случае должны как можно чаще приходить в храм Божий, чтобы участвовать в тех Таинствах, которые в нем совершаются. Потому что храм — это, так сказать, материальное очертание Церкви Христовой, стены, выстроенные вокруг Святых Таинств», — подытожил Андрей Музольф.

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