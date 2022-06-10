США выделили Украине очень крупную сумму финпомощи

Главное: США выделили Украине еще 7,5 млрд долларов финансовой помощи. Американский посол Бриджит Бринк отметила, что США обеспечивают бюджетную поддержку Украине, чтобы она «и дальше была сильной».

Детали: США выделили Украине финансовую поддержку в размере 7,5 млрд долларов. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

«С нетерпением жду сотрудничества с Денисем Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии, поддержать ее устойчивость и восстановление. Имея прямую бюджетную поддержку в размере 7,5 миллиарда долларов, мы обеспечим, чтобы Украина и дальше была сильной», — отметила Бринк.

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