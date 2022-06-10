В НБУ рассказали, когда отпустят курс гривны к доллару

Главное: В НБУ готовы отказаться от фиксированного курса доллара. Для этого для начала нужно вернуть налоги на импорт.

Детали: Национальный банк Украины планирует отказаться от курса гривны к доллару, который с начала войны зафиксирован на уровне 29,25 гривен. Об этом заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова во время телемарафона.

«Если говорить о перспективах, то безналичный курс валют зафиксирован для экспортеров и импортеров. Для того чтобы произошел переход к рыночному ценообразованию надо, чтобы рынок мог сам себя сбалансировать», — сказала она.

По ее словам, для этого должны быть очень важные предпосылки. Одна из них — это возврат налогов и пошлин на импорт, которые были отменены в первые дни войны.

«Увеличение налогов на импорт мы ожидаем уменьшит объем этого критического импорта и таким образом уменьшит давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенный возврат к рыночному ценообразованию», — сказала она.

По ее словам, в любом случае такой возврат к рыночному ценообразованию будет очень постепенным, чтобы не было шока для экономики и чтобы защитить критические потребности Украины.

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