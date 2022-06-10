Обезьянья оспа подбирается к Украине

Главное: В Польше зафиксирован первый случай инфицирования обезьяньей оспой. Больной находится в лечебном заведении на изоляции.

Детали: В пятницу, 10 июня, в Польше подтвердили первый случай инфицирования обезьяньей оспой. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает RMF24.

«У нас было около 10 предполагаемых случаев заболевания обезьяньей оспой, образцы исследуются. 10 июня — это день, когда у нас первый случай», — заявил министр.

Однако глава Минздрава не сообщил никаких подробностей о пациенте и регионе, в котором он находится. Известно, что больной находится в лечебном заведении на изоляции.

Обезьянья оспа — редкое вирусное заболевание. Обычно оно встречается в западной и центральной Африке. Случаи заражения вирусом оспы обезьян недавно были зарегистрированы в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.

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