В работе Приват24 случился очередной сбой

Главное: У некоторых пользователей Приват24 сегодня возникают проблемы при совершении платежей. В банке обещают скоро все исправить.

Детали: В работе мобильного банкинга Приват24 произошел сбой. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер банка Серга Олег.

«Ситуативная (проблема) у некоторых клиентов из-за пиковой нагрузки платежей. В течение часа полностью нормализуется», — пояснил он.

Отметим, что сегодня при осуществлении платежей в приложении Приват24 клиенты столкнулись с проблемой, им отображалось сообщение, что «сервер не отвечает».

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