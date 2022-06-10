Жителям Николаева не рекомендуют возвращаться в город

Главное: Мэр Николаева Александр Сенкевич рекомендует покинуть город, который подвергается ежедневным артобстрелам врага. Тем же, кто выехал, возвращаться пока не стоит.

Детали: Из-за вражеских обстрелов пока опасно возвращаться в Николаев. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр города Александр Сенкевич.

Глава Николаева подчеркнул, что рекомендует горожанам уехать

«На днях были убиты мирные люди, которые просто ходили по городу, которые просто сидели у подъезда. И каждый момент мы все находимся в опасности, потому что может прилететь», — отметил он.

Сенкевич уточнил, что заранее предупредить об артобстреле нельзя — сирена запускается уже тогда, когда взрываются первые снаряды на месте.

«Поэтому людям возвращаться еще опасно. Я рекомендую, наоборот, покидать город. Когда будет безопасно, то мы обязательно людям об этом скажем», — заявил он.

Также мэр напомнил, что Николаев примерно месяц был без централизованного водоснабжения, после разрушения российскими войсками трубы, которая обеспечивала город водой из реки Днепр.

Питьевую воду получали из скважин, ее продолжают бесплатно развозить по городу.

«Через месяц после разрушения трубопровода нам удалось наладить водоснабжение из реки Южный Буг, на которой стоит Николаев. Но по количеству солей, по качеству и жесткости эта вода не может быть питьевой... Такую воду нельзя пить, она является технической», — указал Сенкевич.

По его словам, власти города работают с Министерством развития общин и территорий, а также с посольством Дании по изменению систем очистки воды из Южного Буга и доведению ее до норм питьевой.

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