На Закарпатье священники УПЦ отпели погибшего защитника Украины

Главное: В Перечине 8 июня прощались с командиром горно-штурмового взвода Василием Герич.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, чин отпевания возглавил благочинный протоиерей Владимир Грицько.
Заупокойная молитва была завершена в Свято-Николаевском храме. Священнику сослужило духовенство района.
Провести в последний путь Героя Украины пришли сотни людей.
Мукачевская епархия УПЦ приносит соболезнования семье, семье, собратьям, друзьям и знакомым погибшего защитника Украины.
Как сообщалось ранее, прихожане УПЦ и монахи Киево-Печерской лавры приобрели автомобиль для медиков ВСУ.
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