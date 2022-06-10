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Новости > На Закарпатье священники УПЦ отпели погибшего защитника Украины

На Закарпатье священники УПЦ отпели погибшего защитника Украины

Александра Кудрявцева
10.06.22 14:40
183
На Закарпатье священники УПЦ отпели погибшего защитника Украины

Главное: В Перечине 8 июня прощались с командиром горно-штурмового взвода Василием Герич.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, чин отпевания возглавил благочинный протоиерей Владимир Грицько.

Заупокойная молитва была завершена в Свято-Николаевском храме. Священнику сослужило духовенство района.

Провести в последний путь Героя Украины пришли сотни людей.

Мукачевская епархия УПЦ приносит соболезнования семье, семье, собратьям, друзьям и знакомым погибшего защитника Украины.

Как сообщалось ранее, прихожане УПЦ и монахи Киево-Печерской лавры приобрели автомобиль для медиков ВСУ.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, какую молитву принимает Бог.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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