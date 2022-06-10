На Закарпатье священники УПЦ отпели погибшего защитника Украины

Появился фильм об уникальном монастыре УПЦ под Киевом

Жителям Николаева не рекомендуют возвращаться в город

В НБУ рассказали, когда отпустят курс гривны к доллару

Управделами УПЦ объяснил, с чего начать борьбу с грехами

В УПЦ рассказали о традиции освящения зелени на Троицу

В УПЦ рассказали, как будут созданы церковные общины заграницей

10.06.22 16:53

США выделили Украине очень крупную сумму финпомощи

10.06.22 16:20

В НБУ рассказали, когда отпустят курс гривны к доллару

10.06.22 12:21

В Минобороны рассказали о возможности повторного наступления на Киев

10.06.22 11:55

Более половины жителей Николаева покинули город

10.06.22 10:02

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 31,9 тысяч солдат

09.06.22 16:31

Стало известно, когда ЕС рассмотрит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата

09.06.22 16:09

Представители ВСУ рассказали где и как могут вручать повестки и имеет ли право полиция задерживать военнообязанных

09.06.22 12:52

Украинцам предрекли очень жаркое лето

09.06.22 10:09

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 31,7 тысяч солдат

08.06.22 16:53

В Госдуме задумались об отмене независимости Литвы