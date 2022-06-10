Появился фильм об уникальном монастыре УПЦ под Киевом

Главное: В сети появился документальный фильм о женской обители в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в селе Большая Ольшанка на Киевщине.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на otrada.net, фильм «Камень — прибежище заяцев... в Большой Ольшанке» до войны создал православный телеканал «Глас».

Фильм стал четвертым в цикле передач «Монастыри Украины».

Ольшанский монастырь был основан в 2008 году в память о бывшем Знаменском ските Ионинской обители. Прежний скит был основан преподобным Ионой Киевским на территории, которую сейчас занимает столичный парк Нивки. В скит собрались монахини, подвизавшиеся в Ионинском монастыре до его закрытия на самых «женских» послушаниях — прачки, скотницы, сиделки, няни. Известны слова преподобного Ионы о монахинях, трудившихся в Ионинском монастыре, что для них эта обитель как «прибежище заяцем» (Пс. 103:18).

Первая Литургия в новопостроенном храме в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» была совершена 13 июля 2013 годп.

Монастырский комплекс построен в афонском (македонском) стиле. Богослужебные песнопения сёстры обители исполняют на византийский напев — так, как поют на Святой Горе Афон. В уставе обитель старается подражать афонскому монастырю Дохиар.

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