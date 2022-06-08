В Госдуме задумались об отмене независимости Литвы

Главное: В Госдуме хотят отменить постановление о независимости Литвы. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Детали: В Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на соответствующую законодательную инициативу.

В пояснительной записке к законопроекту депутат от «Единой России» Евгений Федоров, который стал инициатором законопроекта, пишет, что якобы «после внесения поправок в Конституцию страны Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории».

По его словам, в марте 1991 года в Советском Союзе был проведен референдум, по итогам которого население высказалось в поддержку сохранения СССР как единого государства.

Но в сентябре того же года на первом заседании Государственного Совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева было принято постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 «О признании независимости Литовской Республики».

Федоров настаивает на том, что данное постановление было незаконным.

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