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Новости > Тайсон Фьюри рассказал о возможном возобновлении карьеры

Тайсон Фьюри рассказал о возможном возобновлении карьеры

Абелардо
08.06.22 16:19
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Тайсон Фьюри рассказал о возможном возобновлении карьеры

Главное: Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри не собирается возобновлять карьеру. Не интересует его даже титул абсолютного чемпиона.

Детали: Тайсон Фьюри не собирается возвращаться в ринг. Не интересует британского боксера даже возможный бой за титул абсолютного чемпиона. Об этом супертяжеловес заявил в комментарии изданию The Sun.

«Я прочитал в новостях о том, что должен возобновить карьеру. Это новость для меня. Я остаюсь на пенсии», — сказал Фьюри.

В тему: Усик захотел побороться с Фьюри на кулаках

Тэги: бокс, спорт, Тайсон Фьюри, чемпионский пояс

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