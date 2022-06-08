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Новости > Вероятность затяжной войны в Украине растет, — Всемирный банк

Вероятность затяжной войны в Украине растет, — Всемирный банк

Александр Панько
08.06.22 15:29
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Вероятность затяжной войны в Украине растет, — Всемирный банк

Главное: Вероятность продолжения боевых действий в Украине после 2022 года возрастает. Такой прогноз сделали во Всемирном банке.

Детали: Вероятность затяжной войны России против Украины растет, заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью Интерфакс-Украина.

«К сожалению, вероятность того, что война может продолжаться и после 2022 года, в настоящее время растет», — сказал он.

Представитель ВБ подтвердил прогноз о падении экономики Украины на 44% в этом году.

«Однако из-за длительной войны, когда в некоторых регионах Украины все еще продолжаются активные боевые действия, мы не можем быть уверены в наших предварительных прогнозах по восстановлению в среднесрочной перспективе. Поскольку ВВП испытывает влияние из-за того, что активные боевые действия продолжаются на довольно значительной территории страны, а остальная Украина страдает от обстрелов, что наносит соответствующие убытки для инфраструктуры, имущества и, следовательно, средств к существованию и рабочих мест», — пояснил Банерджи.

В тему: Всемирный банк предрек катастрофическое падение экономики Украины в этом году.

Тэги: Украина, общество, война, Всемирный банк, новости Украины, война в Украине

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