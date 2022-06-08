Джонсон стал… украинским казаком

Главное: Бориса Джонсона посвятили в казаки. Сделали это в Чернигове.

Детали: Британского премьера Бориса Джонсона записали в реестр украинского казачества. Об этом сообщает «Украинское радио».

Сообщается, что сделала это казацкая община в Чернигове.

Политика назвали Борисом Чуприной.

Информируется: «Это решение является нашим голосом в знак благодарности, уважения и признания к этому выдающемуся человеку, который разбудил, поднял всю Европу, весь мир на защиту Украины».

Сообщается: «По старым украинским казацким обычаям такого человека вписывали в реестр казаков. Решение это попадет в исторический музей вместе с картиной-образом казака Чуприны. Мы ее дарим Черниговскому областному историческому музею, а второй оригинал, такой же, будет подарен премьер-министру. Авторы картины Юрий Кутилов и Дарья Добрякова. Над этим образом работали около двадцати человек».

Как видно, на полотне Борис Джонсон изображен как казак Мамай, который сидит между Екатерининской церковью и Биг Беном.

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