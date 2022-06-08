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Новости > На Житомирщине, Буковине, Виннитчине, Днепропетровщине священники УПЦ отпели украинских воинов

На Житомирщине, Буковине, Виннитчине, Днепропетровщине священники УПЦ отпели украинских воинов

Александра Кудрявцева
08.06.22 14:15
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На Житомирщине, Буковине, Виннитчине, Днепропетровщине священники УПЦ отпели украинских воинов
Главное: Священники Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Криворожской епархий Украинской Православной Церкви отпели воинов ВСУ и территориальной обороны.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
 
На Житомирщине в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Приветов протоиерей Александр Литвинюк совершил чин отпевания погибшего Защитника Украины Владимира Друзько.
 
На Буковине в селе Молница отпели защитника Родины Дмитрия Кожокару. Отпевание воина возглавил благочинный Герцаевского округа протоиерей Павел Думитру в храме в честь Вознесения Господня села Молница в сослужении духовенства епархии.
 
Священники Хмельницкого благочиния совершили чин погребения погибшего воина Виталия, жителя села Рыбчинцы Улановской территориальной громады Винницкой области.
 
В храме в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» Кривого Рога протоиерей Виктор Галиц отпел погибшего в боях за независимость и суверенитет Украины криворожского военного Дениса Анистрата.
 
С начала полномасштабного вторжения погибший военнослужащий служил в батальоне территориальной обороны, но погиб во время несения боевого дежурства в одном из населенных пунктов Херсонской области.
 
В тему: На Волыни, Харьковщине и Кировоградщине священники УПЦ отпели украинских воинов.

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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