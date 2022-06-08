Футболист сборной Украины может оказаться в «Ювентусе»

Главное: «Ювентус» хочет подписать Михаила Мудрика. Также на украинца претендует «Байер».

Детали: Туринский «Ювентус» претендует на 21-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика. Об этом информирует издание Calcionews24.

Отмечается, что итальянскому клубу требуется футболист на позицию вингера и туринцы не прочь немного «омолодить» свой состав.

Кроме этого интерес к украинцу проявляет немецкий «Байер», который уже якобы достиг предварительной договоренности по переходу.

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