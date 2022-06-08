Украинский тренер-сенсация Лиги чемпионов решил покинуть свой пост

Главное: Юрий Вернидуб покинул «Шериф». Тираспольский клуб это подтвердил.
Детали: 56-летний украинский тренер Юрий Вернидуб покидает тираспольский «Шериф». Об этом сообщил молдавский клуб.
Отметим, что с начала войны специалист покинул Молдову и вступил в ряды ВСУ.
В клубе информировали: «В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство «Шерифа» и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон».
Там напомнили: «Юрий Николаевич Вернидуб стал главным тренером нашего клуба зимой 2021 года. Осенью 2021 года вывел «Шериф» в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в раунде плей-офф Лиги Европы. Юрий Николаевич Вернидуб останется навсегда в истории клуба».
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