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Новости > Миллионы украинских беженцев останутся жить в Европе после войны

Миллионы украинских беженцев останутся жить в Европе после войны

Агата Кловская
08.06.22 13:57
412
Миллионы украинских беженцев останутся жить в Европе после войны

Главное: Многие украинские беженцы скорее всего останутся жить в Европе и после окончания войны. Украинцы во многих случаях быстро интегрируются в новые условия жизни и не спешат возвращаться домой, считает представитель Еврокомиссии.

Детали: Около 7 миллионов граждан Украины с начала полномасштабной войны выехали за границу — преимущественно в страны ЕС. Эксперты считают, что многие украинские беженцы останутся жить в Европе и после окончания войны. Об этом сообщает Washington Post.

Сообщается, что для приема украинских беженцев ЕС применил не использовавшийся ранее чрезвычайный механизм: украинцам фактически предоставили полную защиту, что дает украинцам права на свободное передвижение по ЕС и на работу, доступ к лечению, образованию и жилью.

«Эта схема выходит далеко за рамки классической защиты беженцев. Я бы сказал, что это Европа в лучшем виде», — сказал WP дипломат и топ-чиновник Еврокомиссии Маргаритис Схинас, координирующий политику ЕС по предоставлению убежища и миграции.

По мнению представителя Еврокомиссии, украинцы во многих случаях быстро интегрируются в новые условия жизни и не спешат возвращаться домой.

«Ожидаю, что независимо от развития ситуации с войной, по крайней мере от 2,5 до 3 миллионов человек останутся в ЕС», — сказал он.

Маргаритис Схинас сообщает, что количество украинцев, приехавших в ЕС с начала войны, в несколько раз превышает число сирийских и афганских беженцев, нашедших пристанище в ЕС за последние годы. Эксперт описывает украинцев как высокообразованных квалифицированных специалистов, которые «могут немедленно интегрироваться в наши системы», что положительно для европейских стран.

Отмечается, что украинским беженцам активно помогает диаспора, что упрощает поиски жилья и работы. Высказывают готовность помогать украинцам и коренные жители стран ЕС, Великобритании, США и других стран.

Чиновник отмечает: консервативные и ультраправые политики не критикуют приезды украинцев, как это было после приездов сирийцев, по его словам, множество украинцев не вызывает никакой напряженности.

В тему: Стало известно, сколько беженцев зарегистрировались в Киеве.

Тэги: Украина, общество, беженцы, новости Украины, война в Украине

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